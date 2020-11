Ex-bondscoach Carlos Bilardo nog niet ingelicht over overlijden Maradona: zijn eigen gezondheid is te fragiel

Carlos Bilardo, de 82-jarige oud-bondscoach van Argentinië die met Diego Maradona in 1986 wereldkampioen werd, is donderdagavond nog altijd niet op de hoogte gebracht van het overlijden van de voetballegende. Zijn familie acht zijn gezondheid te fragiel om het nieuws te verwerken, zo zei zijn broer.

“Ik kan hem niet vertellen dat Diego dood is”, verklaarde Jorge Bilardo donderdag aan Radio Provincia. De twee hadden volgens hem “een vader-zoonrelatie”. Maradona overleed woensdag op 60-jarige leeftijd. “Hij was de zoon die mijn broer nooit gehad heeft”, aldus Jorge Bilardo.

Carlos Bilardo kampt met neurologische problemen en wordt verzorgd op zijn appartement in Buenos Aires. Om hem weg te houden van het nieuws rond het overlijden van Maradona wordt het hem verboden om televisie te kijken. “De verpleegster heeft de tv uitgetrokken en heeft hem gezegd dat de kabel kapot is”, klinkt het.

Bilardo was bondscoach tijdens drie WK’s (1982, 1986 en 1990). Na de eindzege in 1986 bereikte hij in 1990 nog eens de finale, ook toen nog met Maradona in de ploeg.