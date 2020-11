Willy Van Mechelen veroordeeld tot vijftien maanden cel in witwasdossier

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft oud-rijkswachtbaas Willy Van Mechelen (77) veroordeeld tot vijftien maanden cel en 15.000 euro boete in een groot witwasdossier. Samen met hem werden nog 38 anderen veroordeeld.

Het gaat voornamelijk om personen uit de Joodse gemeenschap die miljoenen euro’s aan contant misdaadgeld hielpen witwassen. De vijf kopstukken, die allen verstek lieten gaan, kregen vijf jaar cel en 120.000 euro boete opgelegd.

Het gerechtelijk onderzoek ging eind 2012 van start en bracht een crimineel netwerk in beeld dat tussen november 2012 en oktober 2014 liefst 9,1 miljoen euro aan contant misdaadgeld van vermoedelijk Zuid-Amerikaanse drugskartels had witgewassen via de Joodse gemeenschap in Antwerpen. Er werd daarbij beroep gedaan op koeriers voor de geldtransporten. Zij vervoerden cash bedragen gaande van 3.500 tot wel 1,5 miljoen euro. Wie meewerkte aan het circuit mocht een commissie afhouden.

Willy Van Mechelen werd op 30 juli 2014 tegengehouden op de A2 in Nederland. In de BMW die hij bestuurde werd 325.990 euro aangetroffen in een verborgen ruimte achter de armsteun van de achterbank. Hij was in het gezelschap van een joodse geldkoerier. De rechtbank beschouwt Van Mechelen als de eigenaar van de gelden en de opdrachtgever van de transactie. Het bedrag werd net zoals alle andere witgewassen gelden verbeurd verklaard.

De oud-rijkswachtbaas zit momenteel in de cel in een Limburgs onderzoek naar een grootschalige internationale cocaïnetrafiek, waarin hij de spilfiguur zou zijn.