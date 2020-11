De achtbaan die in haar eigen staart beet: haalde ze echt 150 kilometer per uur?

/ Gent -

Waar vandaag ’t Kuipke staat in Gent, stond honderd jaar geleden een houten rollercoaster. Volgens de archieven haalde die zelfs een snelheid “van 8 tot 150 per uur”, wat sneller zou zijn dan de snelste achtbaan die België vandaag heeft. Een stukje grootsheid – of grootheidswaanzin – van de Britse bouwers? Of een beetje overdreven?