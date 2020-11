Geen acteurs maar echte mensen met hiv in nieuwe campagne Sensoa: “Vroeger zeiden ze dat het onmogelijk was, maar toch een zoon gekregen op natuurlijke manier”

De overgrote meerderheid van de Belgen met hiv is niet langer besmettelijk en kan het virus dus niet meer doorgeven. Dat is de boodschap van Sensoa in de nieuwe campagne ‘Hiv stopt hier’. Opmerkelijk: daarvoor zijn geen acteurs, maar échte mensen met hiv ingeschakeld. Zoals Kenny, hiv-positief, en zijn vrouw Heidi, die samen zelfs een zoon kregen zonder medische tussenkomst. “Bij mijn diagnose twintig jaar geleden zei de dokter nog dat dat onmogelijk was.”

Het koppel danst samen een passionele tango in het campagnespotje dat op sociale media te zien is. Met die intieme dans wil Sensoa benadrukken dat de angst voor besmetting ongegrond is. Want wetenschappelijk ...