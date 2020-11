‘Meisjes schaken niet’, klinkt het in de populairste Netflix-serie ooit. Daar denken de Belgische koninginnen van het schaakbord heel anders over

Meisjes schaken niet. Dat ­zinnetje krijgt de piepjonge Beth Harmon te horen in The queen’s gambit, de populairste Netflix-serie ooit. Het schaakwonder laat zich niet tegenhouden en schopt het tot kampioene. Vrouwen kunnen dan toch schaken? Jazeker, getuigen zussen en Belgisch kampioenes Wiebke en Astrid Barbier. “Maar de druk is groot. Als wij verliezen, is het niet omdat we een offday hebben, maar omdat we een vrouw zijn.”