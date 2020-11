Iedereen in z’n kot en de vrouw weer aan de haard: coronacrisis katapulteert ons “25 jaar terug in de tijd”

Uit een studie van de Verenigde Naties blijkt dat vrouwen sinds corona vaker opdraaien voor huishoudelijke klussen dan mannen. Het verschil is zo opvallend dat de gelijke kansen van mannen en vrouwen onder druk komen te staan, concludeert de VN. “De pandemie kan ervoor zorgen dat we 25 jaar teruggaan in de tijd.” Ook in ons land is er een terugval.