Arbeider zwaargewond na val van dak in Wingene

Wingene - Een man van 28 jaar uit Roeselare is donderdagochtend zwaargewond geraakt nadat hij van een dak was gevallen. De arbeider was bezig asbestwerken uit te voeren, zo meldt het arbeidsauditoraat.

Het ongeval gebeurde donderdagochtend in Wingene. Een firma was er bezig met asbestwerken uit te voeren aan een gebouw. Een 28-jarige arbeider uit Roeselare viel om nog onduidelijke reden van het dak zo’n vier meter naar beneden. Het slachtoffer werd in zorgwekkende toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De Dienst Toezicht Welzijn op het Werk kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden van het arbeidsongeval te onderzoeken.