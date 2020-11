Hoe vaseline op de markt kwam en de uitvinder er elke dag een flinke soeplepel van at

Een kleverige brei die aan de koppen van olieboren bleef hangen. Die leidde uiteindelijk tot de ontdekking van wat we vandaag kennen als vaseline. Ontwikkeld door een jonge chemicus, die op markten een vlam onder zijn arm hield om de helende krachten van zijn Wonder Jelly te bewijzen. Robert Chesebrough at ook elke dag een soeplepel van zijn eigen uitvinding. Hij werd 96 jaar oud.