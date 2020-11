Dennis Praet en Youri Tielemans met Leicester door naar de volgende ronde (met dank aan Vardy)

Dennis Praet en Youri Tielemans hebben zich met Leicester City al gekwalificeerd voor de 1/16de finales van de Europa League. Een gelijkspel (3-3) tegen Braga volstond. Ook Arsenal is geplaatst.

Leicester City heeft zich op twee speeldagen van het einde al geplaatst voor de 1/16de finales. In Groep G speelde het 3-3 gelijk bij het Portugese Braga. Invaller James Vardy maakte diep in de blessuretijd gelijk. Dennis Praet mocht starten in de basis. Aan de rust werd hij vervangen door Youri Tielemans.

Ook Arsenal is al gekwalificeerd. De Gunners wonnen in Groep B met 0-3 op Molde. Nicolas Pepe, Reiss Nelson en Folarin Balogun scoorden in de tweede helft.

In Groep H speelden Lille en AC Milan, zonder de geblesseerde Alexis Saelemaekers, 1-1 gelijk.