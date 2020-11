Na bijna dertig jaar genekt door de jeansbroek: Alinda Van der Cruysen (47) krijgt 15 jaar cel voor moord op bejaarde oom en tante

Tienen -

“Er is maar één mogelijke verklaring: Jules Bogaerts (81) en zijn vrouw Jeanne Jacobs (78) zijn in 1991 vermoord door hun verre achternicht”. Zelfs al was die nicht op dat moment amper 18 jaar. Zelfs al is het na 29 jaar nog moeilijk om op veel vragen een antwoord te vinden. Zelfs al is er mogelijk een tweede dader. Er is één argument dat het Leuvense assisenhof er na al die jaren van overtuigde dat Alinda Van der Cruysen (47) mee de gruwelijke moord pleegde: een verdwaalde jeansbroek. De vrouw werd veroordeeld tot 15 jaar cel.