Medewerker funerarium ontslagen nadat hij poseerde met lichaam van Maradona

De intussen ontslagen medewerker van het funerarium bij de kist van Maradona. De foto is afgesneden omdat het lichaam te zien was. Foto: rr

Terwijl gans Argentinië en voetbalfans over de hele wereld rouwen om de dood van Diego Maradona is er grote controverse ontstaan over foto’s die circuleerde van een medewerker van de begrafenisondernemer. De man poseerde bij de open kist en stak daarbij een duim in de hoogte. Ontoelaatbaar, vindt de familie van de voetballer. De man is op staande voet ontslagen.

Maradona werd woensdag opgebaard in het funerarium van begrafenisondernemer Pinier in de wijk La Paternal. Daar konden familie en naaste vrienden hem een laatste groet brengen.

Maar in de loop van donderdag circuleerden plots foto’s van een medewerker van het funerarium op sociale media. Op de beelden was te zien hoe hij de voetbalvedette op het voorhoofd zoende en nadien zijn duim omhoog stak. De foto’s werd massaal gedeeld, maar even later verwijderd omdat de foto een golf van protest uitlokte. Bij de fans maar vooral bij de familie van de Argentijnse voetballer die vond dat de privacy geschonden was.

De begrafenisondernemer bood onmiddellijk zijn excuses aan en heeft de medewerker op staande voet ontslagen.

Donderdagochtend werd de gesloten kist dan naar het presidentieel paleis in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires gebracht waar iedereen die dat wilde afscheid kon nemen. Maar de opkomst was zo massaal dat er rellen uitbraken omdat veel fans vreesden dat ze de kans niet meer zouden krijgen om tot bij de kist te geraken. Daarop werd beslist om de wake met enkele uren te verlengen.

Maradona overleed woensdag op 60-jarige leeftijd na een hartstilstand. De kist met het stoffelijk overschot van de voetballegende wordt donderdagavond (Belgische tijd) na een optocht door de straten van Buenos Aires begraven op een kerkhof in de rand van de Argentijnse hoofdstad. Hij krijgt een laatste rustplaats in Bella Vista, waar ook zijn ouders zijn begraven.