Waarom je je niet hard moet fixeren op die 10.000 stappen per dag: “Elke beweging telt”

Laat u niet verlammen door het dagelijkse vooruitzicht van 10.000 stappen, want élke beweging telt. Die boodschap lanceert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) samen met nieuwe richtlijnen rond beweging. “In coronatijden is die kerngedachte nog belangrijk, want we zijn met zijn allen minder aan het bewegen”, zegt Ragnar Van Acker van het Vlaams Instituut Gezond Leven.