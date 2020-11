Zlatan Ibrahimovic (39) praat met bondscoach over terugkeer bij Zweedse nationale ploeg: “De samenkomst was vruchtbaar”

Zlatan Ibrahimovic (39) heeft woensdag een ontmoeting gehad met Zweeds bondscoach Janne Andersson in functie van een eventuele terugkeer bij de nationale ploeg. Dat liet de Zweedse voetbalbond donderdag weten.

“Toen hij de deur openzette voor een terugkeer vond ik het belangrijk om hem te ontmoeten om het erover te hebben”, zegt Andersson in een mededeling. “De samenkomst was vruchtbaar en we zijn akkoord om de dialoog verder te zetten.” Zweden is geplaatst voor het EK in 2021.

Ibrahimovic stopte na het EK in 2016 bij de nationale ploeg. Zijn laatste interland speelde hij tegen de Rode Duivels (0-1-nederlaag). Eerder deze week zei Ibrahimovic in de Zweedse pers dat hij de nationale ploeg miste. De 39-jarige aanvaller van AC Milan is momenteel topschutter in de Serie A met tien doelpunten. Bij Zweden scoorde hij in het verleden 62 keer.