Brusselse stadstol dreigt enkel brokken te maken: Open VLD en PS beloven kilometerheffing te torpederen

Brussel -

De Brusselse kilometerheffing voor auto’s zal er deze legislatuur niet meer komen. Bij Open VLD, die zowel in de Brusselse als in de Vlaamse regering vertegenwoordigd is, moet de schatkist van Brussels minister van Financiën Sven Gatz het afleggen tegen de portemonnee van de Vlaamse pendelaar. In Wallonië klinkt het “non” zelfs nog iets feller.