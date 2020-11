Jongeren bestoken politie met stenen en molotovcocktails in Anderlecht

De federale politie is onder meer met een sproeiwagen ter plaatse Foto: RDB

Brussel / Anderlecht - Het is donderdagavond in Anderlecht tot rellen gekomen met jongeren. De politie was massaal aanwezig omdat ze de problemen verwacht hadden nadat een rechter de agenten had vrijgesproken die betrokken waren bij de dood van de 19-jarige Adil, deze lente.

Jongeren hebben molotovcocktails en stenen gegooid in de richting van het gemeentehuis in Anderlecht. Dat bevestigt de woordvoerster van de politiezone Zuid. De politie is al verschillende keren moeten tussenkomen en heeft verschillende arrestaties verricht, zo klinkt het.

Eerder vandaag raakte bekend dat volgens het Brusselse parket de twee agenten die in april de 19-jarige Adil aanreden waarna hij overleed, niet schuldig zijn aan zijn dood.

Foto: RDB

Na Adils dood kwam het tot zware rellen in Anderlecht. Daarbij werden zware vernielingen aangebracht en werd onder meer een politiewapen uit een politiecombi gestolen. De jongeman die daar verantwoordelijk voor was, heeft zich later aangegeven bij de politie.

Ook schilderden jongeren toen op de muur van het koninklijk paleis in Laken: “Adil, vermoord door de politie.”

In april werd een politiewagen uit een vernielde combi gestolen Foto: rr

Jongeren hadden voor vanavond en ook voor morgen wraak gezworen via sociale media. De politie was donderdagavond dan ook massaal aanwezig in het centrum van Anderlecht. Voor het gemeentehuis staat een waterkanon en een pantserwagen van de politie en een politiehelikopter cirkelt boven de gemeente.

Volgens getuigen ter plaatse zouden op verschillende plaatsen brandjes zijn gesticht en is minstens een voertuig uitgebrand. De brandweer krijgt bescherming van de politie die onder meer met honden ter plaatse is.

Aangezien er in Brussel een avondklok is vanaf 22 u. hopen de ordediensten dat iedereen naar huis gaat en de situatie kalmeert.

“Maar de situatie is zeer ontvlambaar. We willen er voor zorgen dat het niet verder ontspoord”, klonk het donderdagavond bij de politie.

