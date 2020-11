Antwerpse politie ontdekt Joods feest met allicht ruim honderd aanwezigen: “Het eten stond nog op de tafels, de potten nog op het vuur”

Antwerpen - In Antwerpen heeft de lokale politie donderdagavond in de Joodse wijk een feest stilgelegd waar ongeveer 120 personen aanwezig waren. Het aantal ter plaatse betrapte personen bleef wel beperkt, omdat heel wat feestvierders de zaal in kwestie nog snel konden ontvluchten voor de politie met een slijpschijf binnen geraakte.

Een politiepatrouille merkte donderdagavond omstreeks 19 uur op hoe verschillende mensen een gebouw in de Belgiëlei binnengingen. “Meer dan dat er mensen het pand verlieten”, aldus de politie, die daarop discreet toezicht begon te houden “om een beeld te krijgen van de situatie”. Toen de politie even later wilde overgaan tot controle, stonden de agenten voor een gesloten deur: mogelijk had iemand de politie in de gaten gekregen. Er was een slijpschijf nodig om de metalen deur te kunnen openen.

“Toen leden van de mobiele eenheid en wijkteams de feestruimte betraden, hadden alle genodigden de vlucht genomen”, aldus de politie. “Het feest was net daarvoor duidelijk nog volop aan de gang”, aldus de politie. De agenten troffen er namelijk “een tiental gedekte feesttafels met plaats voor zo’n 120 personen aan”, waarbij de afstandsregels niet gerespecteerd werden. “Het had er alle schijn van dat de feestvierders de ruimte halsoverkop hadden verlaten. Op de tafels bleven dranken en etenswaren achter, in de keuken stonden de potten nog op het vuur en waren de ovens in nog werking. Omwille van de veiligheid heeft de politie de fornuizen uitgedraaid en de ovens uitgeschakeld.”

“Over muurtjes geklommen”

Op dat moment waren tientallen mensen al weggevlucht: “Via alle mogelijke uitwegen, aanpalende woningen of een school, of bijvoorbeeld door over muurtjes te klimmen”, aldus politiewoordvoerder Wouter Bruyns. Het was al de derde keer deze week dat de Antwerpse politie een feest binnen de Joodse gemeenschap aantrof. De eerste twee keer werden er respectievelijk 42 en 57 personen betrapt, nu zou het aantal allicht nog een pak hoger hebben gelegen als alle aanwezigen geïdentificeerd waren.

Na controle kon de politie nog wel 33 verstopte mensen vinden die “probeerden te ontkomen door zich te verstoppen in de kelder, in de garage of in traphallen”. 32 van hen bleken meerderjarig, zij kregen een proces-verbaal en riskeren voor de politierechtbank een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en een geldboete van 1.664 tot 32.000 euro. Drie mensen werden ook bestuurlijk gearresteerd: twee omdat ze illegaal in het land verblijven, een derde omdat hij blijvend de openbare orde bleef verstoren.

Forum der Joodse Organisaties: “Geen woorden voor, dit mag niet gebeuren”

“Het is vreselijk dat een groep mensen de wetten die de veiligheid van iedereen moeten garanderen niet volgen”, reageert Regina Sluszny van het Forum der Joodse Organisaties. “Iedereen is nochtans op de hoogte van de regels die ze moeten volgen: wij communiceren daarover in verschillende talen, zodat iedereen het zeker verstaat. Ze weten dus dat het niet mag. Waarom ze het dan toch doen? Dat is mij ook een vraag. Of er rabbijnen zijn die mensen aanmoedigen om zich niets aan te trekken van de regels? Ik wil dat geloven, maar ik weet niet wat er daaraan moet gebeuren. Daar kunnen wij hen als organisatie spijtig genoeg geen verantwoording voor laten afleggen. Als ze dat zouden doen, moeten ze worden gestraft. Daar zijn geen woorden voor, dat mag niet gebeuren. Dit is gewoon spijtig voor de hele Joodse gemeenschap.”

Foto: lej