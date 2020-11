“We leren het nooit. Ons voetbalkerkhof ligt vol verspilde talenten”

Hij was als een glas glühwein op een te koude vriesnacht, als een knetterende vuurkorf na een ijzige winterwandeling: wat een mens nodig heeft om de ontberingen te trotseren. In de ondraaglijke stilte van het Westfalenstadion verzachtte een puber de zeden met een betoverend voetbalrecital. Jude Bellingham wandelde als een fijne vriend mee op de kruisweg, die een Belgische commentator op Europese avonden al vaker aflegde. Met één oog op de voortkruipende klok en de andere op het veld, waar onze clubs kansloos berusten in hun lot. Wachtend op het laatste fluitsignaal, dat meer klinkt als een startschot om ons zo snel mogelijk uit de voeten te maken.