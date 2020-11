De Belgische dagen van Maradona, toen God nog een brave schooljongen was: “Zo timide, zo bedeesd, zo normaal”

Drank, hoeren en cocaïne. Waar ging het fout met Diego Maradona? Alvast niet in België. In 1983 komt de duurste voetballer ter wereld twee keer in drie maanden naar ons land afgezakt. Hij laat er zich van zijn mooiste zijde zien. “Hij was de bedeesdheid zelve. Ook omdat hij wist wie hij voor zich had natuurlijk”, zegt Mister Michel Verschueren, brein achter de dubbele stunt. Relaas van de Belgische dagen van Maradona, toen je God nog kon strikken voor een duffe boekvoorstelling.