CLUBNIEUWS. Southampton heeft poulain van Kompany in het vizier, Waasland-Beveren mist spits in belangrijk drieluik

Dagelijks houden de vele clubwatchers van Het Nieuwsblad de vinger aan de pols bij onze eersteklassers. Blessures, transfergeruchten of echte transfers, opstellingen of gewoon (leuke) weetjes: ontdek hier als eerste al het clubnieuws van de dag!

ANDERLECHT. Southampton heeft Kana in het vizier

South­ampton volgt Marco Kana. De achttien­jarige centrale verdediger/defensieve middenvelder komt dit seizoen nauwelijks aan spelen toe, maar zou volgens Italiaanse ­media wel op de lijst staan van de Premier League-ploeg.

Kana ligt nog tot 2025 onder contract bij RSCA, eerder dit jaar werd er ook al gewag gemaakt van interesse van Sevilla en Juventus. De defensieve jeugdinternational brak vorig jaar door als een van de poulains van Vincent Kompany, maar is nog op zoek naar bevestiging.(mah)

AA GENT. Gentse belote viert officieel debuut

Net als eerder Matisse Samoise op bezoek bij Dynamo Kiev mocht Wouter George gisteravond zijn eerste officiële minuten bij AA Gent sprokkelen op het Europese toneel. De 18-jarige belofte viel in de slotfase in. Sinds de start van de voorbereiding mocht het Gentse jeugdproduct – die in de zomer van 2016 de overstap maakte van OHL – al frequent meetrainen met de A-kern.

De voorbije weken kon de centrale middenvelder zich steeds meer manifesteren bij T1 Wim De Decker. (ssg)

KRC GENK. Alle coronatesten negatief

Goed nieuws voor Genk-coach Van den Brom. Alle spelers en leden van de staf legden een ­negatieve coronatest af. De Neder­lander kan in Brugge dus rekenen op al zijn manschappen. Genk start een opleiding voor keepers­trainers. Om deel te nemen moeten kandidaten aan ­enkele criteria voldoen. “Uiteraard is ervaring tussen de palen een vereiste, net als kennis van het Nederlands en Engels”, klinkt het. “Daarnaast moet zij/hij ook de drive hebben om met jeugd te werken en jeugdkeepers beter te maken.”(rco, tomas)

CERCLE BRUGGE. Velkovski zou vastzitten in Hongarije

De splers die gisteren niet in actie kwamen, trainden voluit. De rest werkte een lichte, individuele training af. Enkel Deuro revalideert nog. Velkovski zit nog altijd in quarantaine, hij zou vastzitten in Hongarije. (kv)

KV KORTRIJK. Selemani en Lepoint weer op post

Sinds deze week zijn Christophe Lepoint, Faïz Selemani en Hakim Luqman weer op post op training. Alle drie hadden ze een spierblessure opgelopen, maar het einde is in zicht. Ze trainen opnieuw met de groep mee. Badamosi daarentegen heeft nog een lange weg te gaan, hij herstelt nog van een spierscheur in zijn hamstrings. Ook Makarenko is momenteel nog niet inzetbaar. Hij tekende ook bij zijn derde test nog positief op Covid-19. De andere spelers werden gisteren getest. Vandaag volgen de resultaten.(gco, lvdw)

KV MECHELEN. Defour traint mee met groep, De Camargo nog niet

Steven Defour lijkt klaar te zullen geraken voor de clash tegen Beerschot zondag. De middenvelder werkte gisteren de volledige groepstraining af. Het is wel nog afwachten of hij vandaag een reactie ondervindt. Voor Igor De Camargo ziet het er minder goed uit. De spits bleef ook gisteren nog binnen. Ook Gustav Engvall trainde nog niet mee met de groep.(thst)

KV OOSTENDE. Jäkel eindelijk terug

Mogelijk zien de fans van KV Oostende nog een aanwinst voor het eerst aan het werk. Frederik Jäkel (19), een Duitse centrale verdediger die afgelopen zomer overkwam van de jeugd van RB Leipzig, sloot deze week aan bij de groepstrainingen. Jäkel revalideerde nog maandenlang van een blessure, maar heeft nu geen pijn meer. Hij hoopt om zo snel mogelijk minuten te verzamelen. “Het is nu opbouwen om speelklaar te raken”, klinkt het bij de Duitser. Jäkel wordt gehuurd van Leipzig, waar hij nog een overeenkomst heeft tot 2024.(jve)

WAASLAND-BEVEREN. Efford tot drie weken buiten strijd

Pech voor Joe Efford. De Amerikaanse aanvaller van Waasland-Beveren liep dinsdag in de inhaalmatch tegen KV Oostende een scheurtje in de hamstrings op. Hij is daarmee twee tot drie weken buiten strijd. Efford was dit seizoen al goed voor twee doelpunten en vier assists en mist nu de belangrijke matchen tegen STVV, Charleroi en Moeskroen. Georges Mandjeck moest dinsdag het veld verlaten met krampen, maar hij is fit voor de match tegen STVV. (whb)

ZULTE WAREGEM. Soisalo terug na coronabesmetting

Mikael Soisalo (22) traint sinds deze week opnieuw mee nadat hij twee weken in quarantaine moest na een coronabesmetting. In aanloop naar de wedstrijd tegen Cercle Brugge testte Soisalo positief op corona, waardoor hij ook verstek moest geven voor de interlands met de Finse beloften. Ondertussen onderging de winger twee negatieve tests, waarna hij opnieuw bij de groep kon aansluiten. Op Zarandia na kan Francky Dury zo opnieuw op een volledig fitte kern rekenen voor de trip nu zondag naar AA Gent.(tjm)