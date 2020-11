Na nieuwe blunder van Gentse doelman: waar is de echte Sinan Bolat?

Europees zit het erop voor AA Gent. De resterende twee wedstrijden in de Europa League dienen louter het Belgische coëfficiënt. Eer valt er nog amper te rapen na de vierde (!) opeenvolgende nederlaag. Een vroege blunder van Sinan Bolat luidde een 0-2-verlies in tegen een Rode Ster Belgrado dat wél efficiënt bleek. “Ik weet het, mijn plaat blijft hangen”, zegt trainer Wim De Decker.

Dan eer Diego Maradona je vooraf uitgebreid – met tifo in de kleuren van Argentinië, Live is Life uit de boxen – maar waar is de hand van God als je ze nodig hebt? Of liever, wat is er aan de hand met ...