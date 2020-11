KMI waarschuwt voor risico op CO-intoxicatie

Het is vrijdag eerst zwaarbewolkt tot betrokken met lokaal nevel of mist, in de Ardennen lokaal aanvriezend. In de loop van de dag verschijnen er soms brede opklaringen, terwijl de bewolking blijft domineren in het noordwesten van het land waar lichte regen of motregen mogelijk is. Elders blijft het droog. De maxima liggen tussen 5 graden in Hoog-België en 9 à 10 graden in het centrum. Het KMI signaleert ongunstige voorwaarden wat betreft het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen.

De weersverwachtingen voor vrijdag. Foto: KMI

Zaterdagochtend is het al meteen zonnig over de Ardense hoogten. Elders echter is het nevelig, lokaal mistig of hangen er lage wolken. In de loop van de voormiddag verdwijnt dit ochtendgrijs zodat het overdag overal zonnig wordt. De maxima schommelen tussen 8 en 10 graden in de Ardense valleien en in het noorden van het land, en rond 10 of 11 graden in het centrum. In de Hoge Venen kan het kwik klimmen tot 12 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit oost, krimpend naar noordoost.

Ook zondagochtend verwachten we eerst in vele streken grijs weer. Daarna wordt het opnieuw zonnig. Met maxima van 1 tot 5 graden is het gevoelig frisser dan de voorgaande dagen. Zondagnacht is er verspreide vorst. De wind waait zwak tot matig uit oost tot noordoost.

Maandagochtend is er in Laag- en Midden-België eerst kans op nevel of mistbanken. Daarna wordt het vrij zonnig. In de namiddag verschijnen er eerst meer wolken over het westen. Zij spreiden zich later in de namiddag of ‘s avonds verder uit naar de rest van het land. We halen nog steeds maxima van 1 tot 5 graden, maar aan zee klimt het kwik tot 6 à 7 graden. De zwakke zuiden- tot zuidoostenwind ruimt naar het zuidwesten en wordt daarbij geleidelijk matig.