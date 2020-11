Ziekenhuizen roepen Overlegcomité op om teugels niet te lossen: “Verder doen met wat we goed doen”

De Belgische ziekenhuizen doen een laatste oproep naar het Overlegcomité om “verder te doen wat we nu goed doen”. Ze onderstrepen dat we op de goede weg zijn, maar dat de weg terug naar de gewone zorgverlening nog bijzonder lang en zwaar zal zijn. “Het is geen goede optie om nu de teugels te laten vieren”, klinkt het vrijdag bij koepelverenigingen Zorgnet-Icuro, Gibbis, Santhea en Unessa.

Precies vier weken geleden slaakten de Belgische ziekenhuizen een verenigde noodkreet en smeekten ze de regering om drastisch in te grijpen. De ziekenhuizen zagen toen een tsunami van Covid-patiënten op zich afkomen. Het Overlegcomité nam daarop nieuwe, drastische maatregelen, waardoor een volledige crash van het gezondheidssysteem net vermeden kon worden.

Ondanks de dalende coronacijfers, blijft de druk op de ziekenhuizen wel hoog en zijn ze nog steeds in crisismodus. Al sinds de tweede helft van oktober is de reguliere zorg deels afgeschakeld en worden niet-dringende operaties en behandelingen uitgesteld. Voor dat uitstel zal de gezondheidszorg volgens de ziekenhuizen een prijs betalen en dat wordt voor het personeel opnieuw een zware opdracht.

De ziekenhuizen roepen daarom het Overlegcomité op om de teugels niet te snel te laten vieren, omdat - zelfs in het allerbeste scenario van dalende cijfers - de ziekenhuizen nog voor een loodzware taak staan de komende maanden. “Of om het met de woorden van Steven Van Gucht te zeggen: ‘Wat we nu doen, doen we goed. Het is zaak om nu vol te houden’. Elke andere keuze betekent een belasting erbij voor de Belgische ziekenhuizen en een verhoogd risico voor de volksgezondheid van de burgers”, stellen de ziekenhuizen.