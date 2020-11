Test-Aankoop waarschuwt voor valse ‘Black Friday’-kortingen: “Niets is wat het lijkt”

Test-Aankoop roept mensen op koopjesdag Black Friday op om zich niet blind te staren op prijsreducties die er op het eerste gezicht aantrekkelijk uitzien. De consumentenorganisatie heeft met een steekproef valse kortingen ontmaskerd en stelt dat het de moeite loont om kortingen en aanbieders goed met elkaar te vergelijken, ook buiten de periode van Black Friday.

Onderzoek van Test-Aankoop toont aan dat de aanlokkelijke Black Friday promoties niet altijd de grootste kortingen zijn. De consumentenorganisatie wijst erop dat het voor zowel hightechtoestellen zoals smartphones, televisies of tablets als voor grote huishoudtoestellen loont te wachten tot de fabrikant een nieuw gamma op de markt brengt. Op dat ogenblik begint de prijs van de voorgangers fors te dalen.

“Verder is het zo dat na opeenvolgende koopjesdagen zoals ‘Singles Day’, ‘Black Friday’ en ‘Cyber Monday’ de solden interessant kunnen zijn. Het is overigens de enige periode waarbinnen er volgens de wet met verlies mag worden verkocht. Dat is zeker voor kleding zo”, zegt Simon November van Test-Aankoop.

Ook blijkt uit prijsonderzoek dat sommige aanbiedingen pure misleiding zijn, waarbij de doorgehaalde prijs nooit werd toegepast en de kortingen dus veel kleiner zijn dan gedacht. “Verkopers moeten bij kortingen verwijzen naar een referentieprijs, de prijs toegepast gedurende een normale periode voorafgaand aan de prijsvermindering. Die periode moet voldoende lang zijn om fictieve prijsverminderingen te vermijden”, aldus Test-Aankoop.

De consumentenorganisatie is dan ook tevreden dat de nieuwe Europese richtlijn die het consumentenrecht zal wijzigen erin voorziet om een duidelijkere referentieprijs toe passen. Het gaat dan om de laagste prijs die de verkoper heeft toegepast in de periode van minimaal 30 dagen voor de prijsvermindering.

Test Aankoop geeft op zijn website tips en tricks om Black Friday optimaal te benutten.