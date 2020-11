Erika Vlieghe: “Winkels openen? Onder strikte voorwaarden. Grote of kleine feesten? Echt niet het moment”

Erika Vlieghe vindt dat winkels “onder strikte voorwaarden” de deuren in december weer zouden kunnen openen. Dat heeft ze vrijdagochtend gezegd op Radio 1.

“Dat winkels openen geen gevaar betekent, is kort door de bocht”, aldus Vlieghe. “Het kan onder hele strikte voorwaarden, als winkeliers dat kunnen organiseren. Je moet dat verstandig doen.” De infectiologe van het UZ Antwerpen hamert er daarom op dat het maximale aantal toegelaten mensen dan strikt nageleefd moet worden, dat er goed verlucht moet worden, en dat de mondmaskerplicht strikt moet nageleefd worden. “In mei is dat ook gelukt”, aldus Vlieghe, “op die manier kan je dan wel een ventieltje openen.”

Wie hoopte op een versoepeling van de feestdagen voor de feestdagen, komt bij Vlieghe echter bedrogen uit. “Ik zou daar heel voorzichtig mee zijn. De ziekenhuizen liggen stampvol en de zorgsector kraakt nog altijd. Het is echt niet het moment om grote feesten te organiseren, en ook geen kleine. Ik denk dat we allemaal onze steen moeten bijdragen. Ik denk ook dat er heel veel mensen zijn die dat begrijpen. We zouden beter focussen op wat wel kan, en veilig vieren. Door bijvoorbeeld buiten af te spreken met familieleden, met de nodige afstand”, zei Vlieghe. “Zijn we echt bereid de winst die we nu geboekt hebben op de helling te zetten, en een derde golf in januari riskeren? We hebben het heel slecht gedaan in België, we doen het nu wat beter. Laat het ons nu zo houden.”