Derde Antwerp-speler in het ‘Team of the Week’ van de Europa League

Antwerp FC blijft de Belgische eer hooghouden in Europa en wordt daar daags na de 0-2 zege bij LASK Linz voor beloond. Verdediger Abdoulaye Seck kreeg een plaats in het ‘Team of the Week’ van speeldag 4.

De Senegalees riep met zijn sterke lijf het Oostenrijkse gevaar een halt toe, en droeg op die manier bij aan de derde clean sheet van doelman Jean Butez. Het is deze campagne niet de eerste keer dat een Antwerp-pion appreciatie krijgt voor zijn prestatie.

Na de openingszege bij Ludogorets (1-2) haalde Simen Juklerod het ‘Team of the Week’. Jeremy Gelin werd dan weer in de bloemetjes gezet na de stunt tegen Tottenham (1-0).

Bekijk hier het ‘Team of the Week’