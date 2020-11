Voor dat visje op uw bord zijn mannen als Pedro weken op zee: “Vissers hebben zeven levens, en ze hebben ze nodig ook”

Pedro Rappé is een zeevisser van de vijfde generatie. Heeft 35 jaar schol en pladijs gevangen, heeft kameraden zien vallen en is door ogen van naalden gekropen. Maar zijn strafste stoot brengt hij nu, bij zijn visserspensioen. Met foto’s van het leven op zee zoals ze nooit zijn getoond. Van neerhellende boten, van jan-van-genten die je in de ogen priemen, en van stormgolven zo hoog dat ze oude zeevaarders bang maken.