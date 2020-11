Iraanse oppositie op terrorismeproces in Antwerpen: “Het volledige regime staat hier vandaag terecht”

“We staan vandaag voor een zaak van staatsgeorganiseerd terrorisme.” Dat heeft oppositiegroep NCRI vrijdag verklaard bij de start in Antwerpen van het proces rond de verijdelde aanslag in Frankrijk in 2018. Volgens de NCRI waren de hoogste Iraanse leiders op de hoogte van de geplande aanslag.

In Antwerpen staan voor de correctionele rechtbank een koppel van Iraans origine uit Wilrijk, een Iraanse diplomaat en een contactpersoon van de diplomaat terecht voor een verijdelde aanslag in 2018. De vier zouden een aanslag hebben willen plegen op een congres van de Iraanse Volksmujaheddin of MEK in Villepinte, nabij Parijs.

“Het onafhankelijke en professionele onderzoek van de Belgische autoriteiten is lovenswaardig geweest”, zo verklaarde Maryam Rajavi voor de aanvang van het proces. Rajavi is voorzitter van de National Council of Resistance of Iran. “Het onderzoek heeft aangetoond dat dit een zaak van staatsgeorganiseerd terrorisme is. Naast de beklaagden van vandaag is het dus ook tijd dat de Iraanse leiders berecht worden.” Volgens NCRI gaf de hoogste Iraanse leider Ali Khamenei persoonlijk toestemming voor de aanslag.

NCRI roept de Europese Unie en de Europese lidstaten om het beleid van stilzwijgen rond de Iraanse praktijken te doorbreken. “De EU moet de geheime dienst MOIS en de Revolutionaire Garde IRGC aanwijzen als terroristische organisaties. De ambassades en de zogenaamde religieuze centra moeten dicht, want het zijn in werkelijkheid centra om terrorisme en spionage te organiseren.”

Iraanse diplomaat niet aanwezig

Bij zijn aankomst heeft advocaat Dimitri de Béco, die de Iraanse diplomaat Assadollah A. vertegenwoordigt, laten weten dat zijn cliënt niet op het proces aanwezig zal zijn. “Hij laat zich vertegenwoordigen door zijn advocaat, dat is zijn recht. Mijn cliënt is van mening dat hij als diplomaat immuniteit geniet en dus niet kan veroordeeld worden door deze rechtbank.”

Volgens Johan Platteau, advocaat van beklaagde Nasimeh N., heeft het parket een fout gemaakt waardoor de zaak moet worden uitgesteld. “Het Openbaar Ministerie heeft een besluit niet tijdig aan ons afgeleverd. Dat betekent dat deze stukken uit de zaak moeten worden geweerd, of dat de zaak voor verdere behandeling wordt uitgesteld.” Platteau voegt nog toe dat hij zal betwisten dat Nasimeh N. bewust deelnam aan terroristische activiteiten. “Mijn cliënt heeft nooit de bedoeling gehad om mensen te doden, zij is ook geen lid van een terroristische groep.”

Strikte veiligheidsmaatregelen zorgen voor oponthoud

Aan de ingang van het Antwerpse Justitiepaleis staat inmiddels een lange rij. De politie is massaal en zwaarbewapend aanwezig bij de start van het proces. Iedereen die de rechtbank binnen wil, wordt streng gecontroleerd. De politie controleert onder meer met honden langs een file die zich heeft gevormd op de trappen van het Vlinderpaleis. Ze wijzen de wachtenden ook op de afstandsregels met betrekking tot corona.