Akkoord over uitrol van glasvezelnetwerk in Vlaanderen

Telecomoperator Proximus en EQT Infrastructure hebben een definitieve partnerovereenkomst ondertekend waarin de voorwaarden werden vastgelegd om samen een fibernetwerk in Vlaanderen te bouwen. Het is de bedoeling om in het kader van deze samenwerking minstens 1,5 miljoen woningen en bedrijven op fiber aan te sluiten, klinkt het in een persbericht.

Eind juli kondigden Proximus en EQT Infrastructure (via zijn onderneming in portefeuille DELTA Fiber) de ondertekening aan van een memorandum of understanding, waarmee ze hun gemeenschappelijke intentie formaliseerden om onderhandelingen aan te knopen over de gezamenlijke uitrol van een fibernetwerk in steden en woonkernen over heel Vlaanderen. Die onderhandelingen zijn nu uitgemond in een overeenkomst.

Er wordt een nieuwe joint venture opgericht tussen EQT Infrastructure en Proximus met het oog op het ontwerp, de bouw en het onderhoud van het netwerk, dat open en toegankelijk zal zijn voor iedereen. Proximus zal bij aanvang voor 49,9 procent eigenaar zijn van de joint venture.

Minstens 1,5 miljoen Vlaamse woningen en bedrijven zullen binnen deze samenwerking in de loop van de komende jaren op fiber worden aangesloten.

Het dossier wordt ter nu goedkeuring aan de bevoegde instanties worden voorgelegd.

Met de overeenkomst komt Proximus dichter bij zijn doel om een “open referentienetwerk te bouwen dat snelle tot supersnelle connectiviteitsoplossingen biedt aan elk gezin en elk bedrijf in België”. Om dit te bereiken, bevestigt Proximus zijn doelstelling om 4,2 miljoen woningen en bedrijven aan te sluiten op fiber tegen eind 2028, wat neerkomt op een bereik van minstens 70 procent van het land.

Naast de uitrol in Vlaanderen wil Proximus minstens 500.000 woningen en bedrijven aansluiten op het glasvezelnetwerk in Wallonië en ook op autonome wijze het hele Brussel Hoofdstedelijk Gewest op fiber aansluiten. Meer details over deze plannen voor de komende jaren worden in december bekendgemaakt. In januari volgt er een meer gedetailleerde update van de fiberambities van Proximus.