Nigeria recupereert 600 jaar oude antiquiteit na smokkel naar Nederland

Nigeria heeft een minstens 600 jaar oud hoofd in terracotta gerecupereerd dat naar Nederland was gesmokkeld, zo hebben de autoriteiten vrijdag bekendgemaakt.

Het kleinood was ontvreemd uit de zuidwestelijke stad Ile-Ife en via Ghana in Nederland aangekomen. De smokkelaar beschikte over vervalste documenten. Maar op de Amsterdamse luchthaven Schiphol intercepteerde de douane het object en verwittigde de Nederlandse dienst ter bescherming van antiquiteiten. Nigeria ging daarop in op een verzoek om te bewijzen dat het object eigendom van het Afrikaanse land was.

Tijdens een ceremonie in de Nigeriaanse hoofdstad heeft de Nederlandse ambassadeur Harry Van Dijk de antiquiteit teruggegeven. Volgens minister van Cultuur en Informatie Lai Mohammed zijn met de repatriëring van dit “onschatbaar en eeuwig” object de inspanningen van Nigeria om gestolen antiquiteiten te recupereren vruchten begonnen afwerpen. Honderden objecten, gestolen in de prekoloniale en koloniale periode, bevinden zich nog in Europese en Amerikaanse musea.

De minister kondigde aan dat zijn land de terugkeer van kunstvoorwerpen zal blijven eisen.