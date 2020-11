FIFA bevestigt potten voor loting WK-kwalificatie: Rode Duivels zonder verrassing topreekshoofd

Wereldvoetbalbond FIFA heeft vrijdag de potten bevestigd voor de loting van de kwalificaties voor het WK van 2022 in Qatar, die op 7 december in Zürich op de agenda staat. De Rode Duivels vormen zoals geweten het topreekshoofd.

De FIFA baseerde zich bij de samenstelling van de potten op de meest recente wereldranglijst, die donderdag verscheen. België zit als nummer 1 van de wereld in pot 1, en ontloopt dus de op papier grootste kleppers als Frankrijk, Engeland, Spanje, Italië, Portugal, Duitsland, Kroatië en Denemarken. Ook Nederland zit nog net in de pot met reekshoofden, waardoor een Derby der Lage Landen in de WK-voorronde uitgesloten is.

Omdat de Belgen zich afgelopen maand konden plaatsen voor de Final Four van de Nations League, komen ze sowieso terecht in een poule van vijf, en niet met zes landen. Hierdoor wacht er geen confrontatie met een voetbaldwerg uit de laagste pot zes. Toch is een wedstrijd van David tegen Goliat nog mogelijk, want bijvoorbeeld Andorra zit in pot vijf.

Pot 1: BELGIË, Frankrijk, Engeland, Portugal, Spanje, Italië, Kroatië, Denemarken, Duitsland en Nederland.

Pot 2: Zwitserland, Wales, Polen, Zweden, Oostenrijk, Oekraïne, Servië, Turkije, Slovakije en Roemenië.

Pot 3: Rusland, Hongarije, Ierland, Tsjechië, Noorwegen, Noord-Ierland, IJsland, Schotland, Griekenland en Finland.

Pot 4: Bosnië en Herzegovina, Slovenië, Montenegro, Noord-Macedonië, Albanië, Bulgarije, Israël, Wit-Rusland, Georgië en Luxemburg.

Pot 5: Armenië, Cyprus, Faeröer, Azerbeidzjan, Estland, Kosovo, Kazachstan, Litouwen, Letland en Andorra.

Pot 6: Malta, Moldavië, Liechtenstein, Gibraltar en San Marino.

Foto: FIFA.com

De eerste drie speeldagen in de WK-kwalificaties worden komend jaar in maart al afgewerkt, nadien volgen er begin september nog drie duels en de groepsfase wordt medio november afgesloten met twee interlands, goed voor een totaal van acht wedstrijden dus. De tien groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de WK-eindronde, de tien nummers twee spelen in maart 2022 nog play-offs met twee landen die uit de Nations League komen. Ook voor de Belgen kan de Nations League dus als vangnet dienen.

Tussendoor werken de troepen van bondscoach Roberto Martínez nog de Final Four van de Nations League af. De halve finales staan op 6 en 7 oktober 2021 op het programma, de finale en de wedstrijd om de derde plaats op 10 oktober. Op 3 december kennen de Duivels hun tegenstander in die halve finale.