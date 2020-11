Duitse minister wil Syriërs kunnen deporteren “als ze misdaden hebben gepleegd of een bedreiging vormen”

Syriërs moeten opnieuw teruggestuurd kunnen worden naar hun land als ze misdaden hebben gepleegd of een bedreiging vormen voor Duitsland. Dat vindt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer alvast. De deportatiestop van Duitsland naar Syrië zou tegen eind dit jaar niet verlengd moeten worden, stelt hij.

Duitsland legde in 2012 vast dat Syriërs niet kunnen worden gedeporteerd naar hun land van herkomst. Dat was een jaar na het begin van de Syrische burgeroorlog. Volgens Seehofer moet in de toekomst “bij elke individuele zaak beoordeeld worden of een deportatie naar Syrië mogelijk is, en al zeker voor criminelen en degenen die een bedreiging vormen”. De minister zal zijn voorstel voorleggen tijdens een overleg met ministers van de zestien deelstaten.

Meerdere conservatieve politici riepen al op om deportaties naar Syrië opnieuw mogelijk te maken na een dodelijke mesaanval in stad Dresden in oktober, waarbij een 55-jarige man vermoord werd. De verdachte is een Syriër die in 2015 naar Duitsland kwam. Hij stortte zich vanaf 2017 op het jihadistische gedachtengoed. Hij staat bij justitie en de inlichtingendiensten bekend als een gewelddadige extremist en werd eerder al veroordeeld in Duitsland voor criminele feiten.