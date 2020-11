Gentse Eline Verdonck (32) overleden aan de gevolgen van een val

Gent / Poperinge - De Gentse Eline Verdonck (32) is woensdagochtend overleden aan de gevolgen van een val in de Notarisstraat waar ze woonde. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen vrijdag weten in een mededeling. “Er zijn geen aanwijzingen van betrokkenheid van derden.”

Het lichaam van Eline Verdonck (32) werd woensdagochtend in alle vroegte aangetroffen door een medewerker van Bpost, niet ver van haar woning in de Notarisstraat. “Het parket vorderde een onderzoeksrechter en wetsarts en stapte ter plaatse af, samen met de onderzoeksrechter, wetsarts, PD-team en het labo”, zegt het parket.

“Op donderdag voerde de wetsarts een autopsie uit op het slachtoffer. Uit het politionele onderzoek en de bevindingen van de wetsarts blijkt dat het slachtoffer overleden is aan de gevolgen van een val. Er zijn geen aanwijzingen van betrokkenheid van derden.”

Vrienden reageren aangeslagen

Eline Verdonck (32) was afkomstig van Poperinge en bleef zoals veel West-Vlamingen na haar studies plakken in Gent. Ze studeerde modetechnologie aan HoGent en volgde ­nadien nog een specifieke le­rarenopleiding. Medestudenten omschrijven de goedlachse Eline als een spontane studente die gedreven was door kunst en mode.

Ze heeft gewerkt als leerkracht, maar koos onlangs voor haar grote passie: de keuken. Het nieuws van haar plotse overlijden viel zwaar bij haar vrienden en kennissen in Gent, maar ook in haar geboortestreek. Er wordt dan ook aangeslagen en vol ongeloof gereageerd.

