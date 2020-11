Kopstukken in zaak rond synthetische drugsproductie veroordeeld tot 11 en 10 jaar cel

Hamont-Achel / Heist-op-den-Berg - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vrijdag streng geoordeeld in een omvangrijk dossier over de aanmaak van synthetische drugs in Hamont-Achel en Heist-op-den-Berg. M. W. werd veroordeeld tot een celstraf van 11 jaar en een boete van 80.000 euro.

De rechtbank heeft ook 180.000 euro vermogensvoordeel verbeurd verklaard. S. V. kreeg 10 jaar cel en 64.000 euro boete en de verbeurdverklaring van 20.000 euro. De leden van de organisatie dumpten het chemisch afval onder meer door een IBC-vat in een bestelwagen te plaatsen en een gat in de bodemplaat te maken om zo de chemicaliën al rijdend te lozen.

Ze lieten ook vaten met afval achter in de natuur of lieten het goedje in de riolering lopen. Het onderzoek kwam op gang nadat op 7 en 9 februari 2017 in Pelt 160 en 50 vaten met drugsafval werden aangetroffen. Die ontdekking bracht de speurders naar een loods op de Hamonterweg in Hamont-Achel, waar het lab geïnstalleerd was. Enkele beklaagden bleken ook achter een drugslab in Heist-op-den-Berg te zitten. M. W. zat achter de productielocatie in Heist-op-den-Berg. Het ging in totaal om twintig beklaagden, die allemaal samen veroordeeld zijn tot 90,5 jaar cel en tot 400.000 euro aan boetes. Het totaalbedrag dat verbeurdverklaard is, loopt op tot 400.000 euro.