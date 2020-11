Zo moeilijk dat het Overlegcomite er vroeger aan begint: wie wil versoepelingen met kerst? En waarom klinkt de vraag vanuit Wallonië zo luid?

De discussie over Kerstmis op het Overlegcomité dreigt zo lang te duren, dat premier Alexander De Croo zijn troepen straks al verzamelt om 13 uur, een uurtje vroeger dan voorzien. Want na CD&V en MR gaan nu ook bij PS stemmen op om voor kerstavond toch wat te versoepelen. De virologen willen daar echter niet van weten en ook premier De Croo en minister Vandenbroucke zitten op die lijn. Al zit er ook een communautair kantje aan de discussie.

