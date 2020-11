Gekte in de Europa League: terwijl Roofe Vertonghen torpedeert, wordt goal van PSV om bizarre reden afgekeurd

Het was alweer een dol avondje in de Europa League. Maar drie momenten staken er toch bovenuit.

Braga en Leicester speelden 3-3 gelijk in Portugal met twee doelpunten in de extra tijd. Maar het allermooiste was dat van Paulinho in de 24ste minuut. Braga toonde zich even FC Barcelona met een héérlijke combinatie. Portugese tici-taca!

Intussen hielden de Rangers de bezoekers van Benfica op 2-2. Met dank aan een doelpunt van Kemar Roofe. De ex-speler van Anderlecht knalde de bal heerlijk langs Jan Vertonghen, goed voor zijn zevende doelpunt in Schotse loondienst. Evenveel als voor paars-wit.

Foto: EPA-EFE

En dan was er nog het afgekeurde doelpunt van PSV in de wedstrijd tegen PAOK. Donyell Malen (centraal net buiten de kleine rechthoek) scoorde de gelijkmaker nadat de Grieken op voorsprong waren gekomen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Onbegrijpelijk… PSV slaagde er uiteindelijk wel in om met 3-2 te winnen.