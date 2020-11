CD&V is ‘agribashing’ beu: “Vlaamse landbouw wordt te vaak in negatief daglicht gesteld”

De Vlaamse landbouwsector wordt te vaak in een negatief daglicht gesteld. Dat zegt Vlaams parlementslid Bart Dochy (CD&V). Hij wil komaf maken met het fenomeen van ‘agribashing’ en pleit in een nota onder meer voor een positieve imagocampagne voor de sector.

De Vlaamse landbouwsector wordt volgens Bart Dochy, voorzitter van de commissie Landbouw in het Vlaams Parlement, te vaak “in een negatief daglicht gesteld”. De CD&V’er stoort zich aan wat hij “agribashing” noemt. Zo kwamen bijvoorbeeld eenden- of ganzenhouderijen, nertsenkwekerijen, slachthuizen en runder- en varkenshouderijen de voorbije jaren vaak negatief in het nieuws.

Volgens Dochy gebeurt dat vaak op basis van “heimelijk gemaakte beelden die uit de context worden gehaald en in de media verspreid worden”. Nu kerstmis nadert, vreest het parlementslid een nieuwe golf van negatieve campagnevoering. Dat terwijl er volgens Dochy “verdomd veel goede voorbeelden zijn van bedrijven die het goed doen”.

De CD&V’er erkent dat schendingen van de dierenrechten niet door de beugel kunnen en dat landbouwbedrijven een belangrijke verantwoordelijkheid hebben. “Maar daar knelt net het schoentje. Zaakvoerders en bij uitbreiding de hele landbouwsector leveren enorme inspanningen die tenietgedaan worden door de beeldvorming in de media”, aldus Dochy.

Dochy stelde daarom een nota op met voorstellen om het fenomeen van ‘agribashing’ te bestrijden. Zo pleit hij onder meer voor een positieve imagocampagne, bijvoorbeeld door de VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing). Die campagne moet dan de inspanningen die de sector doet in de kijker helpen zetten.

Daarnaast dringt Dochy bij het federale niveau aan op een betere gegevens- en privacybescherming van landbouwers. “De vrijgeleide om ongenuanceerd en zonder goedkeuring gefragmenteerde beelden te verspreiden moet gestopt worden”, meent Dochy.