Steven Van Gucht: “Heropening van scholen heeft nog geen effect op cijfers”

“De heropening van de scholen, nu bijna twee weken geleden, heeft voorlopig nog geen effect op de cijfers.” Dat zei viroloog Steven Van Gucht vrijdag op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum en Sciensano. De impact van de aanpassing van de teststrategie is wel zichtbaar.

De verschillende parameters over de verspreiding van het nieuwe coronavirus in ons land blijven dalen. Zowel het aantal besmettingen als de ziekenhuisopnames en de overlijdens nemen verder af, blijkt uit de cijfers. Er is sprake van gemiddeld 2.764,6 nieuwe bevestigde besmettingen per dag in de week tot 23 november. Dat zijn er 37 procent minder dan in de voorgaande periode van zeven dagen. Daarmee halveert de epidemie om de 11 dagen. De daling doet zich voor in alle leeftijdsgroepen, maar is iets minder uitgesproken bij kinderen en tieners.

“Aan dit tempo zitten we rond Kerstmis aan een vijfhonderdtal besmettingen per dag”, klinkt het. “Maar let wel: daarmee zou het aantal besmettingen in de eindejaarsperiode nog steeds vijf maal hoger liggen dan in juni. Aan het begin van de zomer was een verdere onderdrukking van het virus makkelijker. Met de eindejaarsfeesten en de winter in aantocht, wordt de uitdaging een stuk groter”, waarschuwt Van Gucht.

Dat cijfer kan bovendien nog hoger uitvallen, aangezien er nu weer meer getest wordt. Volgens Van Gucht heeft de heropening van de scholen twee weken geleden namelijk voorlopig geen effect op de cijfers, maar is de aanpassing van de teststrategie wel zichtbaar. Sinds afgelopen maandag kunnen asymptomatische mensen die een hoogrisicocontact hadden zich opnieuw laten testen, net zoals mensen die terugkeren uit een rode zone. “Zoals te verwachten was, zien we een relatieve toename van het aantal geteste en positieve hoogrisicocontacten”, aldus Van Gucht. “Het aantal testen en het aantal positieve hoogrisicocontacten is toegenomen van 5 procent tot 10 procent. We verwachten dat dit in de komende dagen nog zal stijgen.”

“Alle andere parameters dalen wél”

Alle andere parameters blijven wel dalen, benadrukt Van Gucht. Het aantal overlijdens ligt op gemiddeld 149,1 per dag. Dat levert een daling met 21,3 procent op tegenover de voorafgaande periode van zeven dagen. Van Gucht spreekt van een “lichte versnelling” in de cijfers in vergelijking met de voorbije dagen, maar benadrukt dat we qua sterftecijfers nog bij de slechtste leerlingen van de Europese Unie behoren.

De ziekenhuisopnames zijn met 31 procent gedaald tot gemiddeld 256,9 per dag in de zeven dagen tot en met 26 november. Daarmee halveren de cijfers om de 13 dagen. Donderdag lagen er nog 4.395 mensen in het ziekenhuis, onder wie 1.034 op intensieve zorgen. Dat zijn er respectievelijk 4 en 3 procent minder dan daags tevoren. De teller van het totale aantal bevestigde besmettingen sinds de uitbraak van het virus staat op 567.532. Daarbij is er sprake van 16.219 overlijdens. Het totale aantal hospitalisaties klokt nu af op 41.728.