Vrachtwagenchauffeurs houden geen afstand aan werken E17 Gentbrugge: 54 overtredingen

Gentbrugge / Gent - Tijdens een controleactie op de E17 richting Kortrijk in de omgeving van de wegenwerken aan het viaduct van Gentbrugge, heeft de Oost-Vlaamse wegpolitie donderdag 54 vrachtwagenchauffeurs betrapt toen ze de minimale tussenafstand van 50 meter niet respecteerden. Dat meldt de federale politie.

De voorbije maanden gebeurden verschillende zware ongevallen in de omgeving van de wegenwerken, waarbij ook twee doden vielen. “De renovatiewerken aan het viaduct van Gentbrugge op de E17 veroorzaken de laatste maanden bijna dagelijks filevorming. In de staart van deze file gebeuren heel regelmatig (zware) ongevallen, waarbij vaak vrachtwagens betrokken zijn. Het niet respecteren van de verplichte tussenafstand van 50 meter voor zwaar vervoer is een van de oorzaken van deze ongevallen”, zegt de federale politie.

De wegpolitie hield daarom donderdag een controleactie zwaar vervoer, specifiek gericht op het respecteren van de verplichte tussenafstanden. “Dankzij een extra paar ogen vanuit de helikopter van de dienst Luchtsteun konden de motorrijders gerichte controles uitvoeren op vrachtwagenbestuurders die onvoldoende afstand hielden van hun voorligger. Tijdens deze actie zette de politie 54 vrachtwagens aan de kant. Zij kregen een onmiddellijke inning voorgeschoteld.” Drie chauffeurs droegen ook geen gordel en nog eens drie chauffeurs gebruikten hun gsm achter het stuur.