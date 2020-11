Dé WTF-transfer van 2020: Spaanse club haalt ex-ploegmaat van Vincent Kompany uit pensioen… voor één wedstrijd

Joleon Lescott gaat opnieuw voetballen. Zij het voor slechts één wedstrijd.

Nee, dit is geen grap. De 38-jarige Engelse verdediger speelde in zijn carrière onder andere voor Manchester City (naast Vincent Kompany) en de nationale ploeg (26 keer), maar stond voor het laatst op een veld in mei 2017. Maar Racing Murcia, een Spaanse vierdeklasser, kon Lescott overtuigen om voor even terug zijn voetbalschoenen aan te trekken.

Murcia speelt in december een bekerwedstrijd tegen La Liga-club Levante en wil blijkbaar dolgraag stunten. Daarvoor kondigde de club vrijdag de komst van Lescott aan, speciaal voor die wedstrijd. De Engelsman zal inderdaad maar één keer spelen voor de Spanjaarden. Bizar...