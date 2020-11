Noodstop op Brussels Airport loopt net goed af: acht banden gesprongen door remmanoeuvre

Zaventem - Op Brussels Airport is donderdagavond maar net een vliegtuigongeval vermeden. Een cargovliegtuig van DHL ondervond problemen bij het opstijgen en moest vol in de remmen. Daarbij sprongen acht banden op zowat driehonderd meter van het einde van de startbaan.

De vlucht van DHL die om 18.10 uur richting het Spaanse Vitoria moest vertrekken, kende van bij het opstijgen al meteen problemen. “Het neuswiel ging wel van de grond, maar de rest niet”, legt Freek De Witte van DHL uit. “De piloten keken meteen de snelheid op dat moment na om te bepalen of ze nog veilig het opstijgen konden afbreken. Dat was het geval. Op zo’n driehonderd meter van het einde van de startbaan kwam het toestel uiteindelijk tot stand. Alles is verlopen zoals het moest verlopen.”

Banden gesprongen

Door het intense remmanoeuvre sprongen er wel acht banden van het toestel. De brandweer was massaal aanwezig en bluste ook de smeulende banden. “Na afloop werd de vracht in het toestel nagekeken en herwogen, maar daar bleek niets mee aan de hand. We moeten nu bekijken wat er dan wel misliep.”

DHL A300 aborts takeoff at Brussels Airport, requiring emergency services to attend to hot brakes. https://t.co/UOpkB9Kiea pic.twitter.com/LJwbGj7ezy — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) November 27, 2020

De Cel Onderzoek van Luchtvaartongevallen van het Directoraat-generaal Luchtvaart is alvast een onderzoek gestart. De vracht zelf vertrok later op de avond grotendeels nog met een ander vliegtuig naar zijn bestemming.

Hoewel het toestel pas om 4.10 uur vrijdagochtend van het tarmac werd gehaald, had dat maar weinig gevolgen voor het vliegverkeer tijdens de rest van de avond en nacht. “Voor vertrekkende en toekomende vluchten hebben we respectievelijk de banen 19 en 25L gebruikt”, zegt Nathalie Pierard van Brussels Airport. “Er waren sowieso niet veel vluchten gepland.”