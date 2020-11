Spaanse wereldkampioen David Villa onder vuur na beschuldiging van seksueel misbruik: “Elke verdomde dag zat hij aan m’n lijf”

David Villa zit in nauwe schoentjes. De voormalige spits van onder anderen FC Barcelona en de Spaanse nationale ploeg won alles wat er te winnen valt in zijn carrière, maar zou zich tijdens zijn periode in de Amerikaanse MLS schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik.

Het is de voormalige stagiaire bij New York City FC Skyler Badillo die hiermee in de zomer een eerste keer naar buiten trad.

“Ik dacht dat ik de kans van mijn leven kreeg met deze stage. Maar in plaats daarvan zat David Villa elke verdomde dag aan mijn lichaam en de bazen vonden het nog amusant ook”, schreef Badillo destijds op Twitter. “Het misbruik dat ik bij NYCFC moest ondergaan, was zo erg dat het idee van topsport mij nu angst aanjaagt. In die wereld blijven schrikt mij af. Ik ga mijn carrièreplannen helemaal omgooien omdat zij met hun rotgedrag mijn dromen hebben verwoest.”

Nu ging ze, in een uitgebreid interview met The Athletic, dieper in op haar aanklacht.

In July, former #NYCFC intern Skyler Badillo leveled sexual harassment claims against David Villa.



Now, she tells us her story. She says she was repeatedly harassed & touched inappropriately, and that NYCFC did nothing about it.



On @TheAthleticSCCR: https://t.co/SdabGQAeO9 — Pablo Iglesias Maurer (@MLSist) November 23, 2020

“Op een bepaald moment was ik gewoon de tape aan het klaarleggen voor een training”, aldus Badillo. “Ik stond met mijn rug naar David, toen hij plots naar mij kwam gewandeld en zijn handen op mijn heupen legde. Hij drukte mij in een hoek en fluisterde in mijn oor dat ik moest oppassen voor de mannen in de stad. Daarna ging hij gewoon weg. Kevin (Christen, de intussen ex-fysieke coach van New York, red.) had alles gezien maar stond er gewoon bij. Hij lachte vaak samen met Melvyn (Pamplona, de toenmalig assistent van Christen, red.) dat ik ooit een rechtszaak ging aanspannen tegen Villa. Dat is echt niet leuk wanneer iemand je seksueel aanrandt. Die twee hadden overigens ook een weddenschap over wie met mij het eerst in bed zou duiken.”

“Villa begon mij bijvoorbeeld ook te vragen wat voor soort alcohol ik dronk”, aldus de ex-stagiaire. “Ik was toen 20 jaar. Ik antwoordde dat ik eigenlijk niet dronk. Hij begon vervolgens te vragen wat voor soort alcohol hij moest kopen, zodat ik naar een feestje op z’n appartement zou komen. Ik keek naar Melvyn om aan te geven dat ik dit soort gesprek niet echt wilde voeren. Maar hij antwoordde dat het ‘gewoon’ een vraag was.”

Foto: EPA-EFE

“Niet waar”

Net zoals afgelopen zomer ontkende Villa de beschuldigingen. “Ik verzet mij hevig tegen de beschuldigingen die tegen mij zijn gemaakt. Deze beschuldigingen zijn volledig vals en ik ontken ze”, aldus de 38-jarige Spanjaard. “Ik speelde vier jaar voor New York City FC en had steeds een uitstekende relatie met iedereen binnen de club. Daarom begrijp ik niet waarom dit niet eerder is aangekaart als iemand zich ongemakkelijk voelde in de club. Ik herhaal dat deze beschuldigingen volledig vals zijn. Misbruik is voor veel mensen een ernstig probleem. Ik vraag media en het publiek mijn recht op het vermoeden van onschuld alsjeblieft te respecteren.”

Villa zou ook “zijn volledige medewerking” verleend hebben aan het onderzoek. New York City FC voerde intussen een aantal wijzigingen door in de trainersstaf, waarvan bijvoorbeeld Christen geen deel meer uitmaakt. Er zullen ook elke twee jaar cursussen gegeven worden over hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag.

David Villa speelde tussen 2015 en 2018 voor New York City. Een jaar later zette hij bij het Japanse Vissel Kobe een punt achter zijn carrière. Met de Spaanse nationale ploeg werd hij in 2008 Europees kampioen en twee jaar later wereldkampioen. De aanvaller is met 59 doelpunten in 98 interlands topschutter aller tijden van La Roja. Met FC Barcelona won hij de Champions League (in 2011) en twee keer de landstitel.