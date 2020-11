Vincent Kompany voert druk op voor duel met Standard: “Als ik de helft van mijn motivatie kan overzetten, komen we al heel ver”

Anderlecht staat voor een cruciale match. Standard komt op bezoek en paars-wit snakt naar een zege na de zielloze nederlaag tegen Beerschot. RSCA kan geen beroep doen op de geblesseerde Percy Tau en ook Van Crombrugge is onzeker. Toch gebruikt Vincent Kompany dat niet als excuus. “Standard kan niet meer gemotiveerd zijn dan wij.”

LEES OOK (+). Luc Nilis (tijdelijk?) aan de slag bij Anderlecht: “Paars-wit is mijn club in België”

Vincent Kompany was diep ontgoocheld na het 2-1 verlies op Beerschot. In de kleedkamer las hij zijn spelers toen de levieten, maar nu wilde Vince The Prince daar niet te veel meer op terugkomen. “Het verleden is niet belangrijk”, aldus Kompany. “Het liefst had ik na Beerschot gehad dat we direct weer ons truitje konden aantrekken om die clasico tegen Standard te spelen. Zodat we daar kunnen laten zien waarvoor we staan. Gelukkig zag ik deze week ook een reactie op training. In de week voor zo’n topper wil ik maar één iets zien: werken, werken, werken.”

De fans staan alvast ook op scherp. Via enkele spandoeken lieten ze weten alleen blij te zullen zijn met een zege tegen Standard. “Dat geeft ons een boost. De supporters zijn niet in het stadion, maar we weten dat dit speciaal is voor hen. Het liefst wil ik tegen Standard een ploeg zien waarin alle fans zich herkennen. We moeten aanvallen, agressief zijn, het truitje natmaken. Het resultaat is ook belangrijk, maar dat is zo mogelijk nog crucialer.”

Standard speelde donderdag nog een zware Europese match tegen Lech Poznan. Dat kroop misschien in hun benen, maar de overwinning in de laatste minuut kan hen ook een boost geven. “Eigenlijk kijk ik niet naar Standard. Profvoetballer kunnen drie matchen in een week aan, maar Standard kan niet meer gemotiveerd zijn dan wij. Geloof me, als ik de helft van mijn motivatie kan overzetten op mijn ploeg, dan komen we al heel ver. Ze moeten door een muur willen lopen. In mijn carrière leefde ik voor dit soort partijen en ik bleef coach om dat gevoel niet te verliezen. Zo’n classico is een wedstrijd met een eigen geschiedenis. Je kunt 10 punten achter staan op de rivaal, maar als je zo’n wedstrijd wint kom je in een nieuwe dynamiek.”

Foto: Photo News

Kompany kan tegen de Rouches geen beroep doen op Percy Tau die een spierblessure opliep. Ook doelman Hendrik van Crombrugge is nog onzeker met een handblessure. “De situatie van Hendrik bekijken we dag per dag”, klinkt het. “Percy kwijtspelen is jammer. Hij was één van de weinige spelers bij ons met behoorlijk wat ervaring die ook al wat bewezen heeft in de Belgische competitie. Maar goed, het geeft anderen de kans om zich te tonen.”

Verschaeren of Vlap?

Dat zal Michel Vlap of Yari Verschaeren zijn. Verschaeren gaf eerder al aan dat hij liever op de nummer tien speelt dan op de flank. Tegen Beerschot was hij daar heel ongelukkig. “Yari heeft ons ook geholpen op rechts” stelt Kompany. “Hij scoorde tegen Waasland-Beveren en is nu éénmaal een jonge polyvalente speler. Dan is het niet abnormaal dat je op verschillende posities wordt uitgespeeld. Met de tijd zal hij zijn vaste plaats wel veroveren. Het is ook niet omdat hij één mindere match op de flank speelde, dat alles is uitgewist.”

Het wordt dus nog wat puzzelen, maar één ding is zeker: Anderlecht mag niet verder wegzakken in het klassement. “Elke ploeg in België heeft al hoogtes en laagtes gekend”, besluit Kompany. “Als we die niet hadden gehad, stonden we met 10 punten op kop. Tegen Standard wil ik een verbeten Anderlecht zeggen. Niet te veel praten naar buiten toe, maar presteren op het terrein. Al moeten we ook de stress buiten laten en niet gecrispeerd voetballen. Nu ja, dit soort wedstrijden zorgt ervoor dat ik elke dag met plezier opsta.”