Frankrijk onthutst door opname van politiegeweld tegen zwarte man die coronaregels overtrad, ook president Macron “erg geschrokken”

Frankrijk reageert vrijdag onthutst door videobeelden waarop te zien is hoe de politie in Parijs een zwarte man mishandelt. De Franse president Emmanuel Macron liet al weten “erg geschrokken” te zijn door de opname.

De Franse nieuwssite Loopsider publiceerde donderdag een video van de mishandeling op 21 november in een muziekstudio in Parijs. Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe verscheidene politieagenten aan de ingang van de studio een muziekproducer minutenlang slaan.

Het slachtoffer vertelde tegen Franse media dat de mishandeling plaatsvond nadat hij zonder mondmasker op straat had rondgelopen, wat verboden is volgens de Franse coronaregels. Toen hij een politieauto zag, ging hij daarom zijn studio in om te voorkomen dat hij een boete zou krijgen. De politie is hem toen gevolgd, en begon hem fysiek aan te vallen en racistisch te bejegenen. Volgens Hafida El Ali, de advocaat van de man, gaat het om “criminelen die zware misdrijven hebben gepleegd. Zij hebben mijn cliënt bijna zeven minuten geslagen”.

Agenten geschorst

Vier agenten zijn geschorst na het opduiken van de beelden, de Franse autoriteiten zullen het incident verder onderzoeken. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin moeten de agenten tuchtrechtelijk ontslag krijgen. Ook president Macron zou met de minister overlegd hebben omtrent het incident.

Niet alleen politici maar ook sporters zoals de topvoetballers Antoine Griezmann en Kylian Mbappé hebben zich ondertussen geschokt betoond.