Steven Van Gucht: “Situatie in woon-zorgcentra gaat er lichtjes op vooruit”

Niet alleen het aantal coronabesmettingen daalt, ook de situatie in de woon-zorgcentra gaat er met mondjesmaat op vooruit. “In Vlaanderen en Wallonië zien we een afname van het aantal nieuwe besmettingen en het aantal Covid-vrije rusthuizen neemt ook lichtjes toe”, aldus viroloog Steven Van Gucht op de persbriefing van het Nationaal Crisiscentrum en Sciensano.

In de week van 18 tot 24 november nam het aantal bevestigde besmettingen in woon-zorgcentra af in Vlaanderen en Wallonië. In Vlaanderen werden de voorbije week 21 nieuwe besmettingen per 1.000 bewoners vastgesteld, tegenover 23 de week voordien. In Wallonië daalde het aantal van 45 naar 29 nieuwe besmettingen per 1.000 bewoners. In Brussel was er wel een lichte stijging: daar werden er de voorbije week 24 besmettingen per 1.000 bewoners vastgesteld, de week voordien waren dat er nog maar 19.

Het aantal woon-zorgcentra met Covid-besmettingen neemt dus geleidelijk af, al benadrukt Van Gucht dat de druk nog steeds hoog blijft. Positief is wel dat het aantal Covid-vrije rusthuizen toeneemt. De voorbije week had 37 procent van de Vlaamse woon-zorgcentra te kampen met minstens 1 coronabesmetting, de week ervoor was dat nog 42 procent. In Wallonië zakte het aantal woon-zorgcentra met een besmetting van 63 naar 51 procent. In Brussel is er minstens 1 besmetting in 47 procent van de rusthuizen, tegenover 50 procent de week voordien.

Ook het aantal woon-zorgcentra met 10 of meer besmettingen daalt in de drie gewesten. In Vlaanderen zakte het aantal rusthuizen met een grote uitbraak van 19 naar 16 procent, in Wallonië was de daling nog meer uitgesproken: van 28 naar 19 procent. In Brussel was er afgelopen week in 11 procent van de rusthuizen een grote uitbraak, tegenover 15 procent de week ervoor.