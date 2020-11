PVDA misnoegd om extra budget voor kabinetten in regering-De Croo: “Vivaldi verdubbelt vrolijk haar eigen budget”

De PVDA is niet te spreken over de plannen van de regering-De Croo om de middelen voor de kabinetten van staatssecretarissen en ministers tot eind dit jaar fors op te schroeven. Een wetsontwerp dat de voorlopige twaalfden van november en december in die zin moet aanpassen ligt vrijdagnamiddag voor in de Commissie Financiën van de Kamer.

De regering-De Croo telt meer ministers, staatssecretarissen en vicepremiers dan de vorige regering, en dus gaan ook de werkingsmiddelen voor de kabinetten omhoog. Op jaarbasis gaat het om een stijging met ongeveer een kwart in vergelijking met de regering-Michel.

Maar omdat er nog geen volwaardige begroting is goedgekeurd werkt de regering tot eind dit jaar nog met voorlopige twaalfden, die gebaseerd zijn op de laatst goedgekeurde begroting van de vorige legislatuur. In die voorlopige twaalfden is ruim 8,5 miljoen euro voorzien voor de lonen en werkingsmiddelen voor de kabinetten, maar dat bedrag moet naar boven worden bijgesteld om de kosten van de nieuwe kabinetten en het coronacommissariaat te dekken. Om dat recht te trekken ligt een wetsontwerp voor om het budget in de voorlopige twaalfden in november en december op te schroeven naar iets meer dan 16,4 miljoen euro, berekende de PVDA.

De extreemlinkse partij is daar niet over te spreken. “Heel de bevolking ziet zwaar af van de Covid-maatregelen. Veel mensen verliezen loon en koopkracht en vrezen voor hun job, maar de Vivaldi-ploeg verdubbelt vrolijk haar eigen budget”, zegt voorzitter en Kamerlid Peter Mertens.

“Structureel probleem”

Volgens de PVDA legt de verdubbeling het “structureel probleem van de veel te hoge ministerlonen” bloot. “Die maken dat ministers mijlenver af staan van het dagelijkse leven van de bevolking. Ze voelen zelf de gevolgen van hun beleid niet”, aldus Mertens. De partij pleit voor een “drastische” vermindering van de lonen van regeringsleden en van het aantal kabinetsmedewerkers. Daarnaast vraagt de PVDA dat ex-minister niet langer twee voltijdse medewerkers mogen houden. Op dit moment is er budget voorzien voor de medewerkers van dertien voormalige regeringsleden.

Eerder klaagde ook N-VA al over de “extra centen voor meer politieke postjes”. “Deze regering beloofde een nieuwe politieke cultuur en transparantie, maar dat is allemaal maar schone schijn. De regering heeft een achterpoortje gevonden om toch meer geld voor haar kabinetten te versieren”, zei Kamerlid Sander Loones eind oktober in de Kamer.