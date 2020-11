“Een zeldzame vondst”: duizenden jaren oud walvisskelet gevonden in Thailand

In Thailand is het bijna perfecte skelet gevonden van een walvis. Het skelet is zo’n drie- tot vijfduizend jaar oud.

De vondst gebeurde enkele weken geleden 12 kilometer het land in, aan de kust nabij hoofdstad Bangkok. Het 12 meter lange skelet is vermoedelijk dat van een Brydevinvis. Er werd inmiddels zo’n 80 procent van het skelet blootgelegd, waaronder de ruggenwervels, ribben, vinnen en één schouderblad. Het hoofd van het skelet alleen al is 3 meter lang.

Experts hopen dat de vondst “een blik op het verleden” toelaat, met name voor het onderzoek naar het zeeniveau en biodiversiteit. Volgens onderzoeker Marcus Chua van de Nationale Universiteit van Singapore gaat het om een “zeldzame vondst”. “Er worden weinig walvisfossielen teruggevonden in Azië”, aldus Chua. “En nog minder in zo’n goede conditie.” De exacte leeftijd van het skelet moet nog worden vastgesteld door carbondatering .

Foto: FACEBOOK TOPVARAWUT