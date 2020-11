Iran bereid tot meer gevangenendeals na vrijlating Australische vrouw

Iran is bereid tot meer afspraken met andere landen over het ruilen van gevangenen. De Iraanse viceminister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, noemde het vrijdag “een legitiem middel dat strookt met onze nationale belangen”.

Andere landen lieten de afgelopen maanden negen Iraniërs vrij in ruil voor de terugkeer van zes mensen die in Iran vastzaten. De laatste ruil was deze week. Drie Iraniërs die in Thailand vastzaten, werden vrijgelaten in ruil voor de Australisch-Britse academicus Kylie Moore-Gilbert. Zij kwam vrijdag in Australië aan nadat ze ruim 800 dagen in Iran in de cel had doorgebracht op verdenking van spionage.

Aragchi zei vrijdag niet of Iran ook mensen zal vrijlaten die naast een buitenlandse ook de Iraanse nationaliteit hebben. Er zitten veel mensen met dubbele paspoorten vast in het land, vaak op verdenking van spionage. Iran erkent geen dubbele nationaliteiten, de nationaliteit van de vader is doorslaggevend in het land.