Een jaar geleden liet Jake een spin in zijn huis leven. Nu woont hij samen met een monster: “Kerel, jouw huis is nu eigendom van die spin”

Een Australische man heeft op Facebook een foto gedeeld van een gigantische spin op de muur in zijn woonkamer.

Jake Gray zag een jaar geleden een jachtkrabspin in zijn huis in Cairns, in het verre noorden van Australië, en besliste het dier niet te doden. Een daad van barmhartigheid die de man nu een kleine hartaanval bezorgde: twaalf maanden later blijkt de spin namelijk fors gegroeid te zijn.

De angstaanjagende foto lokt veel reacties los op Facebook. “Kerel, jouw huis is nu eigendom van die spin”, klinkt het. Of ook wel “Zorg dat hij zijn deel van de huur betaalt, en meewerkt in het huishouden”.

Australië kent meer dan 155 verschillende soorten jachtkrabspinnen. Ze leven vaak onder de losse schors van bomen, in spleten in rotswanden, of onder gebladerte, en kunnen tot 15 centimeter groot worden. Ze gebruiken gif om hun prooien te immobiliseren, en er zijn gevallen bekend waarbij mensen gebeten werden door een in het nauw gedreven jachtkrabspin.

Foto: Facebook

Het verhaal van Gray zette ook andere Australische Facebookgebruikers aan om hun eigen spinnenverhaal te delen. “Een paar jaar geleden reed ik naar school, toen mijn zoon aan zijn broertje op de achterbank vroeg “wat dat was, achter zijn hoofd”. Toen ik dat ding zag, ben ik snel gestopt en zijn we schreeuwend uitgestapt.”

Foto: Facebook

Foto: Facebook

Foto: Facebook

