Hoge Gezondheidsraad: “Autoriteiten moeten verantwoorden waarom wetenschappelijk advies niet gevolgd wordt”

Voor voorzitter Jean Nève van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) zouden de autoriteiten verplicht moeten zijn om te verantwoorden waarom een wetenschappelijk advies niet gevolgd wordt, zoals dat vandaag in Nederland het geval is. Dat verklaarde hij vrijdagvoormiddag in de bijzondere COVID-commissie van de Kamer. Dat een aantal adviezen van de HGR in het kader van de coronacrisis niet openbaar gemaakt werden, is te verantwoorden door het feit dat die deel uitmaakten van een pakket aan adviezen, waarover dan een gezamenlijke communicatie naar het grote publiek gedaan werd.

De adviezen van de Hoge Gezondheidsraad werden voor Jean Nève in het algemeen goed opgevolgd wat betreft het beschermingsmateriaal, de mondmaskers, de medische beeldvorming, tandartsen, ventilatie, vaccinatie en bloedtransfusies. Wellicht is dat volgens hem ook het geval voor de adviezen rond onder meer de begrafenissen en de veiligheid van het linnen in de ziekenhuizen.

Maar het advies over de mentale gezondheid werd niet gevolgd. Het advies van de HGR wordt momenteel geactualiseerd met recentere gegevens, samen met andere experts om onder meer een actievere rol te bepleiten voor de politieke en administratieve autoriteiten (federaal, gewesten, gemeenschappen) in samenwerking met coronacommissaris Pedro Facon. Het is de bedoeling om een echt plan uit te werken met specifiekere maatregelen. Het advies zou eind dit jaar klaar moeten zijn.

“Afgeremd door ontbreken van volwaardige regering en duidelijke beslissingen”

De aanpak van de coronacrisis werd volgens Nève afgeremd door het ontbreken van een volwaardige regering en duidelijke beslissingen. Daarnaast vormden ook de ingewikkelde bevoegdheidsverdeling tussen volksgezondheid en preventie, de overdaad aan wetenschappelijke adviesorganen en de coördinatie tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus. Voorts werd de ernst van de problematiek te lang geminimaliseerd en speelt ook de moeilijkheid voor de verschillende regeringen om onpopulaire maatregelen te nemen.

Maskers

Fabrice Peeters, coördinator bij de HGR, verklaarde dat door het ontbreken van een federale mondmaskerstock een strategie moest ontwikkeld worden om het ziekenhuispersoneel toch te voorzien van het best mogelijke, beschikbare beschermingsmateriaal. “We hadden toen moeten beseffen dat er ook in de rusthuizen noden waren”, erkende Peeters, die verzekerde dat dit tijdens de tweede golf niet het geval was.

Nève benadrukte ook dat de HGR niet betrokken was bij de bestelling van de “federale maskers” die door Defensie besteld werden en via de apotheken gratis verdeeld werden. Terwijl de HGR adviseerde dat de mondmaskers op 60 graden gewassen moesten worden, stond in de bijsluiter van de federale maskers dat die op 30 graden gewassen mochten worden. “Terwijl met een panel van 20 wetenschappers bepaalden dat de maskers op 60 graden moesten gewassen worden, had defensieminister Goffin één wetenschapper gevonden die adviseerde dat 30 graden volstond”, aldus Nève.