Club Brugge en Philippe Clement sluiten Dennis in de armen na excuses en boete: “Zit in de selectie voor Moeskroen”

Afgelopen maandag was hij nog een probleemgeval, zaterdag loopt Dennis waarschijnlijk gewoon tussen de lijnen bij Club Brugge. De aanvaller excuseerde zich en kreeg een boete. En daarmee is voor Philippe Clement de kous af. “Hij zit in de selectie”, aldus Clement.

Excuses, en de spons erover. Het busincident met Emmanuel Dennis heeft bij Club Brugge geen repercussies voor de matchen tegen Moeskroen en Zenit Sint-Petersburg. De Nigeriaan excuseerde zich tegenover de staf, het bestuur en de spelersgroep, en neemt nu een nieuwe start.

“Voor mij is de kous daarmee af”, aldus Clement tijdens zijn wekelijkse persbabbel. “Zaterdag zit hij in de selectie voor de verplaatsing naar Moeskroen. Veel keuze hadden Dennis (en Club) eerlijk gezegd niet: aanvallend loopt het al weken wat stroever. En als de Nigeriaan zijn dagje heeft, vormt hij een enorme meerwaarde voor Club. Al gebeurde dat de laatste maanden echter veel te weinig. Dat Clement Dennis terug in de armen sluit, is ook niet onbelangrijk voor het Europees verhaal. Club Brugge rekent op de Nigeriaan om de ploeg woensdag voorbij Zenit naar een Europese winter te schieten.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Maar eerst Moeskroen, dus. De kans dat Charles De Ketelaere opnieuw op links moet spelen, is groot. Het resultaat van de coronatest van Sobol was vrijdag nog niet binnen op Club. De Oekraïner kon dus nog steeds niet meetrainen.

“We zouden Charles graag hoger uitspelen, maar dat gaat momenteel niet”, beaamt Clement. Want Ricca (voet) is ook nog steeds niet fit. “Al gaat het met hem stilaan wel de goede richting uit”, zegt de coach. Clement is trouwens op z’n hoede voor Les Hurles, want hij weet dat zijn team al betere periodes heeft gekend. “Dit is een ander Moeskroen dan de afgelopen maanden. Dat zagen we ook tegen Cercle. Of wij nood hebben aan een referentiematch? Dat is een mooi woord. Voor mij zou elke wedstrijd een referentiematch mogen zijn. We zijn momenteel niet top: dat weet ik ook. Maar onze lat wordt tegenwoordig ook hoger gelegd.”

Club staat eerste in de Jupiler Pro League en telt meer punten dan vorig seizoen in de Champions League. “Onder Sollied maakte ik het ook mee: mensen verwachten steeds meer. Dat is perfect normaal. Momenteel zitten we in een grijze zone. Het is niet slecht, maar ook niet goed. Enkel hard verder werken kan dat verhelpen.”